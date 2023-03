Ragazzo di 28 anni aggredito con un’accetta a Milano: è in fin di vita Un ragazzo di 28 anni è stato colpito con un’accetta da due uomini: è ricoverato in gravissime condizioni a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 28 anni è stato aggredito a colpi di accetta a Milano: al momento, così come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sembrerebbe essere in fin di vita. Sarebbe stato colpito da due persone che sono subito fuggite. La polizia è adesso sulle loro tracce. Per comprendere la dinamica è stata interrogata anche un'amica della vittima.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio: sembrerebbe che l'aggressione sia avvenuta, intorno alle 7.50, appena fuori la porta dell'appartamento in cui il ragazzo era ospitato. L'abitazione, che si trova in viale Faenza in zona Barona, sarebbe infatti proprio dell'amica che è stata interrogata dai poliziotti.

Lo avrebbero colpito su tutto il corpo

Non appena ha aperto la porta di casa, si è trovato di fronte due uomini che lo avrebbero colpito con l'accetta al volto, al collo, al torace e alle braccia. Alcuni testimoni hanno raccontato che il ragazzo avrebbe provato in tutti i modi di difendersi: avrebbe poi provato a scappare tanto che l'aggressione sarebbe proseguita in strada.

I due poi sarebbero scappati. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Il ragazzo è in condizioni gravissime: sarebbe stato intubato e portato in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata.

Nel frattempo gli agenti della Questura di Milano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno ascoltato i testimoni e l'amica della vittima così da poter avere tutti gli elementi necessari a identificare i due responsabili.