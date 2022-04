Ragazzo di 26 anni gambizzato e poi lasciato solo in strada Un ragazzo di 26 anni è stato trovato con numerose ferite da arma da fuoco e solo lungo una strada. Soccorso, si trova ora ricoverato in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 26 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. In ospedale è arrivato dopo che è stato trovato per strada a Barbianello, in provincia di Pavia, con diverse ferite. Il ragazzo è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco che gli hanno provocato lesioni all'arteria femorale.

Si indaga su un regolamento di conti

I fatti, come riporta la Prealpina, sono accaduti nella sera di martedì 26 aprile. Dalle prime indagini si tratterebbe di un regolamento di conti forse da ricondurre a un incidente stradale avvenuto nelle sera di lunedì 25 aprile a Campospinoso, sempre in provincia di Pavia. Qui un'auto si era schiantata contro un palo della corrente elettrica: l'automobilista ferito era stato caricato sull'auto che lo inseguiva. I carabinieri e i medici del 118 sul posto infatti non hanno trovato nessuna persona. Altri indizio potrebbe essere il ritrovamento di un'auto nascosta in una casciana abbandonata, nel comune di Broni. Probabilmente in questo cascinale il giovane è stato ferito per poi essere lasciato solo lungo la strada. Gli agricoltori della zona inoltre avrebbero sentito proprio degli spari nei pressi proprio della cascina.