Ragazzo di 24 anni accoltellato alla schiena fuori da un locale: si cerca l’aggressore Un ragazzo di 24 anni è stato colpito alla schiena con una coltellata: l’episodio è avvenuto in corso Como a Milano. Si cerca l’aggressore.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ancora una rissa e sempre in corso Como, una delle zone più frequentate del capoluogo meneghino. Quanto accaduto nelle prime ore di oggi, lunedì 25 luglio, è solo l'ennesimo episodio di violenza nel centro di Milano. Fuori da un locale, durante una rissa, un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato alla schiena: è stato trasferito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La rissa è avvenuta davanti a un noto locale di corso Como

L'episodio si è verificato attorno alle 4.30: gli agenti della Questura di Milano sono intervenuti in corso Como 15, di fronte a uno dei locali storici della via del divertimento. Sembrerebbe che tra la vittima e l'aggressore sia nata una rissa, sfociata poi nell'accoltellamento. Ad assistere al tutto anche una ragazza di 22 anni che, appena ha visto che il suo amico era stato ferito, si è sentita male.

Trasferita anche l'amica della vittima in ospedale

I medici e i paramedici del 118 hanno fornito le prime cure sul posto dopodiché hanno deciso di trasferire entrambi in ospedale: il ragazzo di 24 anni è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda mentre la 22enne, sempre in codice giallo, all'ospedale Fatebenefratelli. Nessuna notizia invece dell'aggressore che, dopo il fatto, sarebbe salito a bordo di un'auto e sarebbe quindi scappato.

Si cerca di risalire all'identità dell'aggressore

Gli investigatori ascolteranno il 24enne: cercheranno di capire se i due si conoscessero già o se ci siano elementi che possano consentire loro di risalire all'identità del colpevole. Non è chiaro se saranno anche utilizzate le immagini di sicurezza delle telecamere installate in zona.