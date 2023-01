Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato al collo a Milano: è grave Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato a Milano: è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Paolo. Si indaga sulla dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di ventuno anni è stato accoltellato a Milano: l'episodio si è verificato nella serata di oggi, martedì 17 gennaio 2023, in viale Famagosta. Non è chiaro chi sia il responsabile né il movente. Sul caso indagano gli investigatori della Questura di Milano. Il ventunenne, di cui non si conosce l'identità, è stato trasferito in ospedale ed è in gravi condizioni.

Stando alle prime informazioni pervenute, l'accoltellamento sarebbe avvenuto intorno alle 20.10. Il ragazzo è stato trovato con una ferita al collo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che sono stati inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Paolo. Non è chiaro se sia in pericolo di vita.

La polizia sta ricostruendo la dinamica

Gli agenti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda e cercare di identificare il responsabile o il gruppo di responsabili. Si cercherà di capire se si sia trattato di un tentativo di rapina, un'aggressione o di un possibile regolamento dei conti. Non è chiaro se, quando il ragazzo è stato accoltellato, vi erano testimoni in grado di fornire maggiori dettagli.

Al momento non è stato nemmeno chiarito se, sul posto dell'aggressione, sia stata trovata o meno l'arma che ha causato la ferita. Nessuna notizia circa la presenza o meno di telecamere di videosorveglianza. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intero accaduto. Gli investigatori sono sulle tracce dell'aggressore.