Ragazzo di 19 anni aggredito e accoltellato a Varese: si cerca un gruppo di giovani Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e accoltellato da altri giovani questa mattina verso le 8 a Varese. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, mentre le forze dell’ordine si sono messi alla caccia degli aggressori.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di panico questa mattina in viale Milano a Varese. Qui, poco prima della 8, un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e accoltellato da altri giovani. Stando alle prime informazioni, le coltellate hanno provocato al giovane alcune ferite superficiali al torace e alla cosca. Subito alcuni passanti hanno attivato la macchina dei soccorsi.

Il giovane trasportato in ospedale

Sul luogo dell'aggressione si sono precipitati i sanitari del 118: i medici e paramedici hanno subito trasportato il 19enne in ospedale in codice giallo. Una volta in pronto soccorso a Varese il giovane è stato ricoverato: non dovrebbe essere in pericolo di vita ma i medici si esprimeranno nelle prossime ore. Intanto le forze dell'ordine sono alla caccia del gruppo di aggressori, responsabili del tentato omicidio. Le telecamere di video-sorveglianza della zona potranno chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e potranno aiutare gli investigatori a risalire ai ragazzi. Resta anche da capire se il giovane 19enne conosceva i suoi aggressori oppure sia stato vittima di una rapina.

