Ragazzo di 19 anni accoltellato a San Siro: in fuga i quattro aggressori È stato pugnalato in strada un ragazzo di 19 anni a Milano, in via Dolci (zona San Siro). Scomparsi nel nulla i quattro aggressori armati di coltello.

San Siro, Milano

È stato aggredito da quattro uomini un ragazzo di 19 anni. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 15 ottobre, in via Dolci a Milano (zona San Siro, a passi da piazzale Selinunite). Un'assalto in pieno giorno, davanti agli occhi dei tanti passanti.

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 15, quando alcuni residenti hanno allertato le forze dell'ordine. Soccorso da un'ambulanza e un'automedica del 118, il giovane, cittadino egiziano e regolare in Italia, è stato trasportato al Pronto soccorso milanese del Niguarda in codice giallo, con delle ferite da taglio al braccio destro e alla gamba sinistra.

Scomparsi nel nulla invece i quattro aggressori armati di coltello, fuggiti a gambe levate all'arrivo della prima volante. Si indaga adesso sulla dinamica di quello che sembra a tutti gli effetti un vero e proprio agguato: secondo i testimoni presenti l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite, avvenuta qualche ora prima davanti a uno dei condomini popolari di via Dolci.

Il giovane, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita: non avrebbero raggiunto arterie e organi le ferite riportate durante l'assalto in strada.