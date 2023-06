Ragazzo di 18 anni ubriaco accoltella un amico in strada: la vittima soccorsa in codice rosso Nella notte a Cassano d’Adda (Milano) tra due amici di 18 anni è scoppiata una lite per futili motivi: uno di questi ha estratto un coltello e colpito l’amico all’addome.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura nella notte a Cassano d’Adda, alle porte di Milano. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, tra due amici di 18 anni è scoppiata una lite per futili motivi. Uno di questi ha estratto un coltello e colpito all'addome l'altro ragazzo. Ad assistere all'aggressione altri giovani: il gruppo verso le 3.30 si stava dirigendo a piedi verso il centro città.

Il trasporto in codice rosso della vittima

Dopo poco tempo è stato lanciato l'allarme ai carabinieri della Tenenza di Cassano d'Adda segnalando la presenza di una persona accoltellata a terra. I militari in poco tempo sono intervenuti sul posto insieme a medici e paramedici con ambulanze e altri mezzi di soccorso. Subito è stata capita la gravità delle condizioni di salute del giovane: la vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano. Qui è stata ricoverata e sottoposta a un intervento chirurgico. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L'arresto del 18enne

Intanto i carabinieri hanno fermato il responsabile dell'accoltellamento: i militari lo hanno trovato in stato di alterazione psicofisica dovuta dall'abuso di sostanze alcoliche. Al termine di una lite scoppiata per motivi ancora da accertare avrebbe colpito l'amico alla pancia e alla guancia sinistra. L'arrestato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 22 centimetri. Si trova ora in carcere a San Vittore di Milano a disposizione delle autorità giudiziarie.