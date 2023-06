Picchia e ruba la borsetta a una ragazza di 18 anni lungo la strada, arrestato Un 38enne è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo avrebbe picchiato e rapinato una ragazza di 18 anni, lasciandola a terra a bordo strada.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri di Besana Brianza per aver picchiato e rapinato una ragazza di 18 anni lo scorso 30 aprile. L'uomo, con alle spalle precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio, è indagato per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e al momento si trova in carcere a Lecco. L'autore dell'aggressione è stato rintracciato nei giorni scorsi in un condominio a Barzanò, nel Lecchese.

L'aggressione nella notte

La notte del 30 aprile scorso una ragazza di 18 anni in via Nazionale dei Giovi a Cermenate, nel Comasco, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Saronno. Il personale l'ha trovata a terra, spaventata e mezza nuda.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini per capire cosa fosse accaduto. Stando al racconto della ragazza, di origini rumene e domiciliata da tempo nel Comasco, intorno alle 2:00 sarebbe salita su una Volskwagen Golf su una strada al confine di Lentate sul Seveso.

Alla guida c'era un 38enne di origini marocchine residente a Milano che abita nel Lecchese. La ragazza pensava che si trattasse di un cliente in cerca di sesso a pagamento, ma l'uomo si sarebbe diretto in una zona isolata e lontana. A quel punto, spaventata, la 18enne gli avrebbe chiesto di tornare indietro e di farla scendere.

Il 38enne, però, avrebbe frenato all'improvviso e trascinato per la maglia la ragazza fuori dall'abitacolo. Una volta a terra, l'avrebbe colpita con calci e schiaffi per poi salirle sopra e bloccarla per i polsi.

La reazione della ragazza e l'arrivo dei soccorsi

La 18enne avrebbe reagito come meglio poteva, riuscendo a farlo desistere. Il suo aggressore, quindi, ha preferito prendersi la borsetta della ragazza, salire in auto e fuggire.

Pochi minuti più tardi, la sua Golf è stata intercettata dai carabinieri al confine tra Inverigo e Veduggio con Colzano. Partito l'inseguimento, il 38enne è finito contro un muro. Rimasto illeso, è uscito dal finestrino anteriore e ha fatto perdere le proprie tracce tra i boschi.

L'arresto del 38enne

All'interno della vettura aveva lasciato la borsetta, e tutto il suo contenuto, che è stata subito riconsegnato alla vittima. Inoltre, c'erano anche alcuni documenti relativi all'auto stessa. Una volta rintracciato dopo qualche giorno grazie ai dati presenti, per esempio, all'atto del passaggio di proprietà, i carabinieri hanno arrestato il 38enne in una palazzina condominiale di Barzanò.