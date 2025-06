video suggerito

Ragazzo accoltellato durante una fiera in paese: fermati un 19enne e un 20enne Due ragazzi di 19 e vent’anni sono stati arrestati perché sono accusati di aver aggredito lo scorso 15 febbraio in Piazza Mercato a Darfo Boario Terme (Brescia) un coetaneo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Due ragazzi di 19 e vent'anni sono stati arrestati dai carabinieri su richiesta della Procura di Brescia, accolta dal giudice per le indagini preliminari, perché sono accusati di aver aggredito lo scorso 15 febbraio in Piazza Mercato a Darfo Boario Terme, comune in provincia di Brescia, un coetaneo. Lo avrebbero accoltellato, ferendolo al costato e a una gamba, al termine dei festeggiamenti per la fiera di San Faustino, che è il patrono del paese.

I due giovani arrestati, il 19enne trovato con droga

Dei due nessuno aveva più notizie. La vittima è stata invece trasferita in ospedale. Le forze dell'ordine hanno subito avviato le indagini e trovato i due. Entrambi sono stati arrestati, come richiesto dalla Procura e disposto dal gip, con l'accusa di lesioni aggravate. Durante l'arresto, il ragazzo più giovane è stato perquisito: aveva con sé un coltello ed era in possesso di sei grammi di cocaina e quattro grammi di hashish. È possibile che fosse merce destinata a un'attività di spaccio.

Entrambi trasferiti in carcere a Brescia

Il ragazzo, oltre all'accusa di lesioni aggravate, è stato quindi deferito per detenzione di stupefacenti e porto abusivo d'arma. Dopo essere stati portati in caserma per tutti gli accertamenti del caso, entrambi sono stati trasferiti a Brescia nel carcere di Canton Mombello dove resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa del processo.