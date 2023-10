Ragazzo 26enne investito e sbalzato per 18 metri mentre attraversa la strada a Milano, è grave Un 26enne è stato travolto da un’auto mentre attraversava in via della Chiesa Rossa a Milano nella notte tra sabato e domenica 22 ottobre. Alla guida c’era un 22enne che si è subito fermato e che ha detto di non averlo visto.

A cura di Enrico Spaccini

(Repertorio)

Un 26enne è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada in via della Chiesa Rossa a Milano nella notte tra sabato e domenica 22 ottobre. Alla guida della vettura c'era un ragazzo di 22 anni che si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. La polizia locale si sta occupando degli accertamenti del caso, con l'automobilista che ha detto di non aver visto il 26enne.

La dinamica dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione, pare che l'auto, una Dacia Sandero, stesse viaggiando dal centro verso la periferia della città. Erano quasi le 3 di notte quando il 22enne ha travolto il 26enne che stava attraversando la strada ed era arrivato ormai a metà carreggiata. L'impatto è stato violento, al punto che il pedone è stato sbalzato per 18 metri.

Il conducente della vettura si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica in codice rosso.

Le condizioni del 26enne e le indagini della polizia locale

Dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il 26enne al Niguarda in condizioni ritenute gravi. Dall'ospedale fanno sapere che è stato intubato e si sospetta per lui la frattura del bacino e di un arto.

Del caso ora se ne sta occupando la polizia locale. Gli agenti hanno già eseguito i rilievi dell'incidente e sono passati all'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. Il 22enne che si trovava alla guida ha dichiarato di non aver visto il 26enne in mezzo alla strada.