Ragazzo 21enne accoltella il padre e un amico: arrestato per tentato duplice omicidio Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato duplice omicidio. A poche ore di distanza l’uno dall’altro, avrebbe accoltellato prima il padre a un fianco e poi un amico.

Un ragazzo di 21 anni residente in un comune nella provincia di Bergamo è stato arrestato ieri, martedì 28 marzo, con l'accusa di tentato duplice omicidio. Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Treviglio, nella mattinata dello scorso 27 dicembre il giovane avrebbe accoltellato il padre 56enne e un amico di 23 anni nella sua abitazione con un coltello da cucina.

Le due aggressioni

Le aggressioni sarebbero avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra. La prima, quella ai danni del padre, si è verificata nella camera da letto dei genitori del 21enne. Con un coltello, il ragazzo, italiano, lo avrebbe colpito in modo grave al fianco sinistro. L'uomo, poi, sarebbe stato accompagnato al policlinico di Ponte San Pietro dalla moglie e madre del 21enne.

Rimasto solo in casa, avrebbe poi chiamato l'amico chiedendogli di raggiungerlo. Anche in questo caso, usando un coltello, lo avrebbe colpito diverse volte al volto, agli arti e al tronco superiore. Il 23enne sarebbe riuscito infine a scappare, raggiungendo a sua volta l'ospedale.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto

Vedendo arrivare i due feriti in così poco tempo, i sanitari hanno avvisato le forze dell'ordine. Il 23enne è stato medicato e le sue ferite non sono risultate particolarmente gravi. Per quanto riguarda il 56enne, invece, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per fermare la grave emorragia provocata dalla coltellata al fianco.

I carabinieri di Treviglio, ricevuto l'allarme, si sono precipitati nell'abitazione del 21enne. Lì hanno trovato il ragazzo in preda a una crisi psicomotoria. Una volta bloccato, lo hanno trasportato fino in ospedale sotto osservazione. Il suo arresto risale al 28 marzo, quando il 21enne è stato trasferito al carcere di Bergamo a disposizione del gip con l'accusa di tentato duplice omicidio.