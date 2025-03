Ragazzino di 16 anni aggredito e rapinato per pochi euro in centro a Codogno: si cerca la banda

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di venerdì 14 marzo a Codogno, comune che si trova in provincia di Lodi, un ragazzino di sedici anni è stato aggredito e rapinato per pochi euro. L'adolescente ha poi deciso di andare in pronto soccorso per medicare le ferite che ha subito: fortunatamente non è in pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato in piazza Repubblica. Il giovane, poco dopo le 18, è stato accerchiato da un gruppo di coetanei. Il gruppo, come riportato dal quotidiano Il Cittadino di Lodi, avrebbe provato a portargli via beni e denaro. Sarebbe poi stato picchiato con schiaffi e pugni. Sul luogo è intervenuta una pattuglia dell'aliquota radiomobile dei carabinieri: al loro arrivo però del gruppo non c'era più traccia. È stato trovato solo il sedicenne in forte stato di agitazione.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il ragazzino ha raccontato tutto ai carabinieri: gli avrebbero portato via solo i pochi soldi che aveva in tasca e non sarebbero state utilizzate armi da taglio. Il giovane è stato portato poi in ospedale: non è in gravi condizioni. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori informazioni sugli autori dell'aggressione.