Ragazzino di 14 anni prende il Suv della madre, travolge un motociclista e sbatte contro un’auto parcheggiata
Lo scorso sabato 13 settembre un ragazzino di 14 anni ha preso di nascosto il Suv della madre per farci un giro. È successo a Seveso (in provincia di Monza e della Brianza) e ha portato al ferimento di un motociclista di 70 anni e al danneggiamento di una vettura parcheggiata. La vicenda potrebbe concludersi ora con la denuncia a piede libero per il 14enne per lesioni stradali.
L'episodio si è verificato poco dopo le 15 del 13 settembre. Il 14enne, residente nell'hinterland milanese con la famiglia, si trovava a Seveso ospite da alcuni parenti. Approfittando di un momento di distrazione della madre, sarebbe uscito di nascosto e si sarebbe messo alla guida del suo Suv Land Rover. Il ragazzino si è diretto verso i binari della ferrovia, ma in quel momento dalla direzione opposta stava sopraggiungendo uno scooter. I due mezzi si sono scontrati e il 70enne che era alla guida del due ruote è stato scaraventato a terra.
La corsa del Suv si è conclusa con il danneggiamento di un'auto parcheggiata. L'impatto, in questo caso, sarebbe avvenuto a velocità contenuta, perciò si ipotizza che il 14enne stesse cercando di parcheggiare al termine del giro.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso con due ambulanze, l'auto medica, i vigili del fuoco e la polizia locale. Una volta verificate le condizioni del 70enne, l'allarme è stato derubricato in codice giallo e l'anziano è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni serie ma non preoccupanti. Anche il 14enne è stato accompagnato in ospedale, a Desio, in codice verde per alcuni accertamenti. Ora il minore rischia una denuncia per lesioni stradali e verrà valutata anche la posizione della madre.