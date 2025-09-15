Ragazzino di 14 anni prende il Suv della madre, travolge un motociclista e sbatte contro un’auto parcheggiata

Un 14enne lo scorso sabato 13 settembre a Seveso (Monza) ha preso di nascosto il Suv della madre e ha travolto un motociclista. Il ragazzino è andato poi a sbattere contro un’auto parcheggiata. Ora rischia una denuncia.

Foto di repertorio

Lo scorso sabato 13 settembre un ragazzino di 14 anni ha preso di nascosto il Suv della madre per farci un giro. È successo a Seveso (in provincia di Monza e della Brianza) e ha portato al ferimento di un motociclista di 70 anni e al danneggiamento di una vettura parcheggiata. La vicenda potrebbe concludersi ora con la denuncia a piede libero per il 14enne per lesioni stradali.

L'episodio si è verificato poco dopo le 15 del 13 settembre. Il 14enne, residente nell'hinterland milanese con la famiglia, si trovava a Seveso ospite da alcuni parenti. Approfittando di un momento di distrazione della madre, sarebbe uscito di nascosto e si sarebbe messo alla guida del suo Suv Land Rover. Il ragazzino si è diretto verso i binari della ferrovia, ma in quel momento dalla direzione opposta stava sopraggiungendo uno scooter. I due mezzi si sono scontrati e il 70enne che era alla guida del due ruote è stato scaraventato a terra.

La corsa del Suv si è conclusa con il danneggiamento di un'auto parcheggiata. L'impatto, in questo caso, sarebbe avvenuto a velocità contenuta, perciò si ipotizza che il 14enne stesse cercando di parcheggiare al termine del giro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso con due ambulanze, l'auto medica, i vigili del fuoco e la polizia locale. Una volta verificate le condizioni del 70enne, l'allarme è stato derubricato in codice giallo e l'anziano è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni serie ma non preoccupanti. Anche il 14enne è stato accompagnato in ospedale, a Desio, in codice verde per alcuni accertamenti. Ora il minore rischia una denuncia per lesioni stradali e verrà valutata anche la posizione della madre.