Ragazzini fermati perché senza casco e con il motorino rubato: si fanno un selfie durante l’arresto Due ragazzini di 14 e 15 anni sono stati arrestati con l’accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a una prima ricostruzione i due, a bordo di un motorino rubato e senza casco, non si sono fermati all’alt della polizia locale. Così è scattato l’inseguimento. Una volta raggiunti, durante la fase dell’arresto, i minori hanno riso e si sono fatti un selfie.

A cura di Giorgia Venturini

Erano in due su un motorino rubato e pure senza casco così hanno pensato di non fermarsi all'alt della polizia locale e di procedere a tutta velocità. Una scelta che è costato l'arresto ai due ragazzini nel pomeriggio di venerdì 20 agosto a Monza. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto intorno alle 15.50 una pattuglia della polizia locale ha intercettato i due ragazzi in via Vittorio Veneto vedendo fin da subito che non indossavano il casco e che viaggiavano su un motorino senza targa. Ma il segnale di accostare da parte degli agenti è stato ignorato dai due che hanno accelerato piuttosto che rallentare. Così i poliziotti si sono subito messi al loro inseguimento verso prima il centro di Monza e poi verso Cinisello Balsamo, alle porte di Milano.

I ragazzini hanno 14 e 15 anni

La corsa è finita dopo che il ragazzino alla guida all'altezza della rotonda di via Petrella, sempre a Cinisello Balsamo, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo entrambi a terra. A questo punti i due amici hanno tentato la fuga a piedi, ma – stando a quanto riporta Milano Today – sono stati fermati quasi subito dagli agenti di Monza. A supporto ai colleghi sul posto del fermo sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri di Cinisello che hanno provveduto a identificare i ragazzi, ovvero un 14enne e un 15enne di Cinisello Balsamo. Al momento dell'arresto i due si sono scattati una foto e hanno continuato a ridere.

I giovani trovati in possesso di droga e di un coltello

Alla fine i ragazzi sono stati medicati e poi sono stati portati all'ospedale San Gerardo di Monza a causa delle lieve ferite riportate dalla caduta del motorino. Qui sono stati raggiunti dai genitori. Dalle prime indagini è emerso che il motorino era stato rubato. Non solo, i due minori sono stati trovati in possesso di un coltello e di sostante stupefacenti. Ora i due dovranno rispondere alle domande della Procura della Repubblica per i Minori di Milano: l'accusa è di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale in concorso, per detenzione di oggetto atto ad offendere. E ancora: il più giovane dei due è stato segnalato dalla Prefettura per il possesso della droga. Intanto sia il motorino che la droga e il coltello sono stati messi sotto sequestro.