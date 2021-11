Ragazzina di 16 anni trasferita in gravi condizioni in ospedale: è stata travolta da un’auto Tragedia sfiorata a San Giuliano Milanese: una ragazzina è stata travolta da un’auto. La 16enne è stata trasferita con importanti ferite in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia sfiorata a San Giuliano Milanese, comune in provincia di Milano. Nella giornata di oggi, venerdì 12 novembre, una ragazzina è stata travolta da un'auto. La 16enne è stata trasferita con importanti ferite in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono interventi i soccorsi e le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso. La dinamica infatti non è ancora chiara.

Sul posto è intervenuto anche un elisoccorso

Sulla base di quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'allarme alla sala operativa è arrivato intorno alle 17.49. L'incidente si è verificato in Piazza Vittorio Alfieri. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un elisoccorso: il velivolo è stato inviato in codice rosso. Fortunatamente, le condizioni della 16enne si sono rivelate meno gravi ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda. Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia locale di San Giuliano Milanese e i carabinieri della compagnia di San Donato.

Incidente a Milano, ferita una 15enne e morto un 49enne

Ieri un'altra ragazzina di 15 anni è stata trasferita in codice giallo, sempre al Niguarda, a causa di un incidente stradale. La 15enne si trovava in sella a uno scooter che guidava un uomo di 49 anni, probabilmente il padre, e che è morto poco dopo. L'incidente è avvenuto in via Antonio Cechov. La moto si è scontrata contro un'auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e, una volta arrivati in ospedale, è stato dichiarato il decesso.