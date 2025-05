Ragazza di 14 anni travolta e uccisa da un treno a Cesano Maderno: stava attraversando il passaggio a livello

video suggerito

Il passaggio a livello all'altezza della vecchia stazione di Cesano Maderno (Monza e Brianza)

È stata travolta da un treno mentre attraversava sui binari della ferrovia a Cesano Maderno (Monza Brianza). Così intorno alle 19 di ieri, mercoledì 14 maggio, è morta una ragazzina di 14 anni, originaria del posto.

Secondo quanto emerso al momento la studentessa si sarebbe chinata e sarebbe quindi passata sotto la sbarra del passaggio a livello di corso Libertà, in quel momento chiuso per il passaggio del convoglio in arrivo da Palazzolo Milanese e diretto a Milano. Proprio in quel momento sarebbe stata colpita in pieno dal regionale, che non le ha lasciato scampo nonostante l'intervento immediato dei soccorritori del 118. Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della Polfer, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’investimento attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza.

Il drammatico incidente è avvenuto nei pressi della vecchia stazione ferroviaria del comune brianzolo. Un luogo in cui negli ultimi anni, a partire dal 2017, si sono verificati altri investimenti che hanno causato ben cinque vittime. E che da tempo è sotto l'occhio del ciclone anche per le attese infinite e le pesanti ripercussioni sul traffico locale che gli automobilisti della zona sarebbero da anni costretti a subire: sulle pagine social del paese, infatti, in molti hanno di recente sottolineato come le sbarre del passaggio a livello di corso Libertà si aprano infatti solo molto tempo dopo il passaggio del treno, con attese fino a 20 minuti. Per questo, quindi, attraversare con le sbarre abbassate, nonostante il pericolo, sarebbe diventata purtroppo una prassi per tanti residenti. Soprattutto dal momento che i lavori per un sovrappasso pedonale, come previsto da una convenzione siglata lo scorso anno da Comune e Ferrovie Nord, non sono ancora partiti.