Ragazza di 14 anni travolta e uccisa da un treno a Cesano Maderno: indagini in corso Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un treno in transito nei pressi del passaggio a livello di corso Libertà a Cesano Maderno (Monza e Brianza). L'incidente alle 19 di oggi, mercoledì 14 maggio.

Drammatico incidente oggi a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Qui intorno alle 19 di oggi, mercoledì 14 maggio, una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere travolta da un treno di passaggio.

La tragedia è avvenuta all'altezza del passaggio a livello di corso Libertà, in prossimità della ex stazione del paese. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti quindi i soccorritori di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Purtroppo per la giovane non c’era però più nulla da fare, e i sanitari sono stati così costretti a dichiarare il decesso.

Indagano ora le forze dell'ordine, al lavoro per chiarire una dinamica ancora tutta da stabilire. Mentre sulla linea ferroviaria di Cesano Maderno si sono naturalmente registrati ritardi e cancellazioni dei convogli in transito, con la circolazione dei treni Trenord che è stata momentaneamente interrotta tra le stazioni di Palazzolo Milanese e Seveso.