in foto: Le vittime, Sara El Jaafari e Hanan Nekhla

La tragedia che ha colpito le famiglie di Sara e Hanan, morte nei campi di mais a San Giuliano Milanese, travolte da un trattore, ha scosso un'intera comunità. Il bracciante che inavvertitamente le ha investite è stato identificato e, durante l'interrogatorio, ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. I carabinieri stanno indagando per ricostruire esattamente l'intero quadro della vicenda. Dal motivo per cui si trovavano lì, all'eventualità che non fossero da sole.

La cugina di Hanan: C'erano due ragazzi, chi sono?

In un'intervista a Repubblica, la cugina di Hanan, Miriam Sekka, ha detto che la parente e l'amica "hanno trascorso la notte in compagnia di altri due ragazzi: chi sono? Devono chiarire cosa è successo. Noi siamo tutti sotto choc". La coppia di amiche, di 31 e 28 anni, sono state travolte in pieno dal trattore nella mattinata di venerdì 2 luglio mentre stava spargendo insetticida nel campo di mais. I carabinieri di San Donato Milanese, intervenuti dopo la chiamata di una delle due che chiedeva aiuto, hanno trovato delle coperte, bottiglie vuote e tracce di droga, oltre a più di due cellulari. Per questo motivo si pensa che le ragazze non fossero da sole. Il bracciante, fermato e identificato, è un giovane che lavora a Lacchiarella, in provincia di Milano: è indagato per duplice omicidio colposo. Il fratello ha dichiarato che "è stato un incidente, non le ha viste. Purtroppo ora è sconvolto". Ora si attende l'esito dell'autopsia sul corpo delle due donne. I carabinieri hanno confermato che sui cadaveri ci sono ferite compatibili con l'investimento del trattore. Dopo la chiamata fatta al 112, i soccorsi si erano messi sulle loro tracce ma purtroppo sono arrivati troppo tardi.