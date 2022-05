Ragazza pedinata e violentata in zona Brera a Milano: fermato un uomo Una ragazza è stata prima pedinata e poi violentata in zona Brera a Milano: dopo un’indagine, la polizia ha fermato un uomo di 40 anni che dovrà ora rispondere di violenza sessuale.

Un uomo di 40 anni è stato fermato con l'accusa di essere il responsabile di un'aggressione a sfondo sessuale commessa nel centro di Milano nei confronti di una ragazza. Stando alla ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe visto la ragazza all'interno di un locale pubblico in zona Brera. Qui l'indagato avrebbe iniziato a infastidirla costringendo la ragazza a spostarsi in un altro luogo. Ma il 40enne non ha rinunciato: ha inseguito la vittima con fare estremamente insistente cercando più volte il contatto fisico fino a palpeggiarla nelle parti intime. E ancora: a un certo punto l'ha spinta in un punto appartato di una strada e l'ha costretta ad assistere alla masturbazione che il 40enne ha iniziato a praticare.

Aggressore identificato dalle telecamere di video sorveglianza

Solo qualche minuto dopo la vittima è riuscita ad allontanarsi e a raggiungere subito dopo la Questura in via Fatebenefratelli a Milano dove la ragazza ha sporto denuncia. Così sono scattate le indagini da parte dei poliziotti della quarta Sezione specializzata della Squadra Mobile sotto il coordinamento del quinto Dipartimento Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli della Procura milanese: gli agenti tramite le telecamere di video sorveglianza sono riusciti a rintracciare il presunto autore. Lo hanno riconosciuto dai tratti somatici e dall'abbigliamento indossato. Ora si cerca di capire se l'indagato è stato autore di altri fatti simili sempre a Milano: non si esclude che altri fatti analoghi, non ancora denunciati dalle vittime, possano essere stati compiuti nella centrale zona di Brera.