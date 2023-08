Ragazza minorenne abusata da un gruppo a Milano: arrestato un ventunenne Una ragazza minorenne è stata violentata lo scorso settembre in una struttura abbandonata che si trova nella zona Bonola a Milano. Per questo episodio è stato arrestato un 21enne, rintracciato a Rimini.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

La ragazzina è stata violentata in una struttura sportiva abbandonata

Una minorenne è stata stata violentata da un gruppo di ragazzi a Milano. L'episodio risale a settembre 2022 e sarebbe avvenuto in una struttura sportiva abbandonata che si trova in zona Bonola. Nella giornata di oggi, giovedì 31 agosto, è stato arrestato un giovane di 21 anni su ordine della giudice per le indagini preliminari del capoluogo meneghino Patrizia Nobili. Il ventunenne è stato trovato lo scorso lunedì a Rimini: le forze dell'ordine lo hanno rintracciato durante un controllo.

Due dei responsabili sono minorenni

L'abuso è stato segnalato da un'educatrice con cui l'adolescente si era confidata. L'operatrice ha così contattato il dipartimento "Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli" della Procura di Milano. Le indagini sono state affidate alla Squadra mobile, coordinata da Marco Calì. Gli inquirenti hanno ascoltato il racconto della vittima e analizzato i tabulati telefonici. Attraverso questi sono risaliti ai presunti autori: si tratta di quattro giovani, due dei quai erano minorenni all'epoca dei fatti. I due sono stati denunciati alla Procura di Milano.

I due maggiorenni, un 21enne e un 22enne, erano scomparsi. Il primo è stato rintracciato, arrestato e trasferito in carcere a Rimini dove rimane a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il secondo, invece, non è stato ancora individuato.