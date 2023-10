Ragazza di 16 anni soccorsa in coma etilico, la madre: “Strano, di solito regge bene l’alcol” Una ragazza di 16 anni è stata soccorsa quasi in coma etilico dopo aver trascorso una serata in discoteca a Osnago, in provincia di Lecco. La madre ai medici del pronto soccorso ha detto: “Strano, è la prima volta che si ubriaca così. Di solito regge bene l’alcol”.

A cura di Giorgia Venturini

La ragazza soccorsa dopo una serata in discoteca

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto la 16enne è stata ricoverate semi-incosciente la notte tra sabato e domenica della scorsa settimana dopo aver trascorso una serata nella discoteca di Osnago, in provincia di Lecco. La giovane fuori dal locale non si reggeva in piedi ed era poco lucida: così la decisione di portarla in ospedale dove è stata visitata dai sanitari del pronto soccorso e da quelli di pediatria. La ragazzina si è rimessa dopo alcune ore. Durante la serata ha abusato dell'alcol e si è sentita male. La madre – come riporta Il Giorno – appena l'ha raggiunta ha informato i medici che la figlia "di solito regge bene l'alcol". Una frase che ha lasciato intendere che la 16enne è abituata a bere parecchio senza di solito però stare male.

Al limite del coma etilico anche un ragazzo di 19 anni

La stessa sera in ospedale è arrivato anche un altro ragazzo, anche lui aveva trascorso la serata nella stessa discoteca e aveva bevuto parecchio. Il giovane, di 19 anni, è stato preso in cura in ospedale: le sue condizioni erano più gravi di quelle della 16enne dal momento che ha rischiato di soffocare. Entrambi dopo aver smaltito la sbornia in ospedale sono stati dimessi. Non sono che gli ultimi due casi di ragazzi al limite del coma etilico dopo una serata alla presenza di alto tasso alcolemico anche tra gruppi di giovanissimi.