Ragazza 19enne cade da un ponticello sui binari del treno, salvata dal padre La 19enne si trovava su un ponticello di via Meredo a Seregno (Monza) quando è caduta sui binari della ferrovia nel tardo pomeriggio di sabato 9 settembre. Il padre che era con lei è riuscito a trarla in salvo prima che arrivasse un treno.

A cura di Enrico Spaccini

Una 19enne che si trovava su un ponticello di una pista ciclabile all'altezza di via Meredo a Seregno (in provincia di Monza e della Brianza) è caduta intorno nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 9 settembre, per motivi ancora da chiarire sui binari della ferrovia. Suo padre, che era con lei, è riuscito a trarla in salvo prima che arrivassero i treni che avrebbero potuto travolgerla. Ora i carabinieri di Seregno indagano su un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

La caduta dal ponticello della pista ciclabile

La dinamica di quanto accaduto non è stata ancora chiarita. Da quanto è emerso, però, pare che la 19enne sia precipitata intorno alle 19:30 di sabato. Si trovava su un ponticello della pista ciclabile che passa sopra i binari della ferrovia e la caduta le ha procurato seri traumi dei quali, però, non si conosce ancora l'effettiva gravità.

Con lei c'era suo padre che, resosi immediatamente conto della pericolosità della situazione, è riuscito a portare la propria figlia lontana dai binari dove da un momento all'altro sarebbe potuto passare un treno e travolgerla.

L'arrivo dei soccorsi e la chiusura della tratta

I soccorritori sono arrivati pochi minuti più tardi e per consentire il loro intervento è stata chiusa per un certo periodo la tratta ferroviaria che collega Seregno a Camnago.

La 19enne è stata stabilizzata e medicata sul posto dai sanitari del 118, che l'hanno poi trasportata in codice giallo all'ospedale di Varese con l'elisoccorso che nel frattempo era stato fatto decollare da Como Villa Guardia. Con loro sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri di Seregno, che ora dovranno indagare sulle cause della caduta.