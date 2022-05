Quindicenne accoltellato a Santa Giulia, è caccia all’aggressore É accaduto in pieno pomeriggio al Parco Trapezio (Milano). La vittima è finita al Pronto soccorso con un polmone perforato. L’aggressore, un coetaneo, gli aveva chiesto venti euro.

Prima la richiesta di denaro e poi, davanti al rifiuto, le coltellate. Due fendenti, uno allo stomaco e uno al petto, che hanno portato un quindicenne che stava passeggiando in compagnia nel Parco Trapezio (quartiere Santa Giulia, Milano) in codice rosso al Pronto soccorso con un polmone perforato. L'aggressore è fuggito dopo i colpi: è caccia all'uomo.

La dinamica

Il fatto è accaduto ieri 17 maggio intorno alle 16:45 ovvero in pieno pomeriggio, quando l'area verde del quartiere è frequentata da famiglie e adolescenti. Il ragazzo è accompagnato da un paio di amici e stanno camminando, quando all'improvviso sbuca un coetaneo. Non è chiaro se i due si conoscano. "Mi dai venti euro?", chiede. Dopo aver ricevuto un "no" secco, l'altro ragazzo viene alle mani e parte una rissa con pugni e calci tra i due. Finché l'aggressore non ha estratto un coltellino e l'ha affondato nel torace dell'avversario, perforandogli un polmone. Il quindicenne si accascia a terra, sanguinante, mentre gli amici chiamano ambulanza e polizia.

Caccia all'uomo

Al Parco Trapezio sono quindi immediatamente arrivati i soccorritori del 118 e una Volante del commissariato Mecenate. I poliziotti, guidati dal dirigente Angelo De Simone e indirizzati dalle descrizioni fornite dagli amici della vittima, hanno iniziato a setacciare la zona alla ricerca dell’aggressore con il coltellino: dovrebbe trattarsi di un altro minorenne, forse della zona, e il cerchio si sta stringendo sempre di più intorno a lui. Il territorio battuto è quello della periferia sud est di Milano, nei pressi della stazione di Rogoredo.