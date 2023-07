Quattro ragazzi si schiantano contro un negozio di frutta e verdura, uno di loro muore in ospedale I 4 ragazzi si trovavano a bordo della Skoda Fabia che la scorsa notte si è schiantata a Vercurago. Uno di loro, un 31enne, è deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Quattro ragazzi sono rimasti coinvolti in un incidente la scorsa notte, tra venerdì 21 e sabato 22 luglio, a Vercurago, comune lecchese della Valle San Martino. Uno di loro, un 31enne di Calolziocorte, è deceduto dopo essere arrivato in ospedale. Altri due sono ricoverati in gravi condizioni mentre il conducente, un 27enne, è stato soccorso in codice giallo. I carabinieri sono ancora al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente, ma pare che non fossero rimaste coinvolte altre vetture.

La ricostruzione dell'incidente a Vercurago

Stando a una prima ricostruzione, i quattro si trovavano a bordo di una Skoda Fabia colore blu elettrico. Intorno alle 2:30 si trovavano lungo via Roma a Vercurago, in direzione Lecco, quando per cause ancora ignote sono finiti contro il muro di un negozio di frutta e verdura.

L'impatto è stato così violento che la vettura è finita sbalzata dall'altra parte della carreggiata. Anche un semaforo è stato travolto dall'auto e si è accartocciato mandando in blackout l'intero impianto della zona per diverse ore.

Le condizioni dei feriti

Pochi minuti dopo lo schianto sono arrivate sul posto le ambulanze e due elicotteri del 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. I tre passeggeri sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali Manzoni di Lecco e San Gerardo di Monza. Uno di loro, però, un 31enne di Calolziocorte, è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Il conducente, un 27enne, è stato invece trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo. Secondo gli investigatori, nessun'altra vettura sarebbe rimasta coinvolta nell'incidente.