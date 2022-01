Quante sono le persone non vaccinate in Lombardia: oltre un milione ancora senza prima dose Sono oltre un milione i lombardi senza copertura vaccinale: di questi oltre 220mila sono over 50, una categoria per la quale è scattato l’obbligo vaccinale.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono oltre un milione i cittadini lombardi non ancora vaccinati. Secondo i dati riferiti a Fanpage.it dall'assessorato al Welfare sarebbero un milione e 150mila le persone senza la prima dose di vaccino anti-Covid. I dati comprendono sia i bambini con un'età superiore ai cinque anni che gli over 18 e fino agli over 80. In particolare modo, in base ai dati forniti sempre da Regione, si evidenzia come tra gli over 50 – per i quali è scattato l'obbligo vaccinale – su una platea di oltre quattro milioni di cittadini siano 223.368 coloro che sono ancora senza copertura vaccinale.

Sono oltre 2 milioni gli over 50 con la terza dose

Di questi però 12.478 sono coloro che hanno deciso di prenotare la vaccinazione e ai quali sarà somministrata la prima dose nei prossimi giorni. Nella giornata di oggi, venerdì 7 gennaio, sono 2.742 gli over 50 che hanno deciso di prenotare la prima dose probabilmente perché incentivati dall'introduzione dell'obbligo vaccinale. Sempre secondo i dati forniti dall'Assessorato, sono invece 4.231.155 gli over 50 che hanno concluso il ciclo primario mentre 2.856.605 sono quelli che hanno ricevuto la terza dose.

Quanti sono i lombardi ancora senza vaccino anti Covid

A preoccupare non sono solo gli over 50, ma anche le altre categorie. Secondo l'ultimo report diramato dal Governo, aggiornato al 7 gennaio, in Lombardia sono 223.226 i cittadini tra i 40 e i 49 anni ancora senza copertura vaccinale. Il dato scende nel caso delle persone tra i 30 e i 39 anni: sono infatti 132.521 quelli sprovvisti di prima dose. I lombardi tra i 20 e i 29 anni, ancora senza vaccino, sono invece 23.680. Ancora tanti i ragazzini tra i 12 e i 19 anni senza copertura vaccinale: si parla infatti di oltre 112mila giovanissimi. Il numero più alto di persone senza vaccino è dato però dai bimbi: sono oltre 511mila i piccoli che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose.