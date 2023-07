Quando arriverà davvero l’estate in Lombardia dopo l’ennesima allerta meteo: le previsioni A Fanpage.it l’esperto Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, spiega che quelli di oggi sono gli ultimi temporali a Milano previsti per questi giorni. Da settimana prossima in Lombardia arriverà il primo vero caldo dell’anno.

A cura di Giorgia Venturini

I forti temporali di questi ultimi giorni lasceranno spazio già sul finire del weekend a temperature torride che toccheranno i 35 gradi. Ma intanto oggi giovedì 6 luglio è ancora allerta meteo gialla (rischio ordinario) in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire dal primo pomeriggio di oggi giovedì 6 luglio e fino alla mattina di domani venerdì 7 luglio. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

A Fanpage.it l'esperto Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, spiega che quelli di oggi sono gli ultimi temporali a Milano previsti per questi giorni. Da settimana prossima in Lombardia arriverà il primo vero caldo dell'anno.

In arrivo l'alta pressione africana

"L'alta pressione – spiega Galbiati – sta per arrivare sull'Italia. Ma in questi giorni il Nord è rimasto esposto all'instabilità: abbiamo visto temporali a tutte le ore del giorno anche molto localizzati e intensi. Milano, Como, Varese e Monza le città più colpite. Ci sono stati molti nubifragi e grandinate. Domani venerdì 7 luglio e nel fine settimane avremo ancora qualche fenomeno temporalesco ma solo in montagna".

Le zone più colpite dal maltempo

In questi giorni le zone che hanno avuto più danni a causa delle bombe d'acqua a Milano sono stati i quartieri di quartieri di Isola-Maggiolina, Città Studi e Navigli che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per almeno venti volte. Qui sarebbero caduti circa 37mm di poggia, ovvero l'acqua di due settimane. Il Basso Varesotto e l'hinterland occidentale milanese sono stati interessati da forti grandinate. Così come a Monza le ore scorse. Ma superata la notte il meteo dovrebbe cambiare.

A inizio della prossima settimana invece è in arrivo il caldo dovuto alla pressione africana: "Ci aspetteranno temperature molto elevate con picchi che arriveranno a 35 gradi. A Milano caldo e afa si farà sentire: si tratta della prima ondata di questa entità di quest'estate", conclude Galbiati.