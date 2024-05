video suggerito

Quali sono le spiagge lombarde Bandiera Blu 2024, l’elenco: si trovano tutte sul lago di Garda Si affacciano sul lago di Garda i tre Comuni premiati con la Bandiera Blu 2024. Il riconoscimento della Fee – Foundation for Environmental Education è andato ancora a Toscolano Maderno, Gardone Riviera e Sirmione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Persino la Lombardia ha le sue bandiere blu. Sono le spiagge con un mare così limpido da aggiudicarsi (ancora) il riconoscimento della Fee – Foundation for Environmental Education non solo per la loro eccellenza in termini di qualità delle acque, ma anche di gestione ambientale e servizi offerti. Quelle lombarde, anche quest'anno, si affacciano tutte sulle dolci acque del lago di Garda: si tratta di Sirmione, Toscolano Maderno e Gardone Riviera, tutte in provincia di Brescia.

Tutte località in le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi quattro anni, come stabilito dai risultati delle analisi che le Arpa hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero della Salute. Grande rilievo è stato dato anche alla gestione del territorio, la funzionalità degli impianti di depurazione, le strutture alberghiere, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità e la sicurezza dei bagnanti.

Lido delle Grotte (Sirmione)

Situato all’estremità nord della penisola di Sirmione, il Lido delle Grotte è una spiaggia naturale sul lago di Garda, immersa nella natura incontaminata fra uliveti e piante mediterranee. È caratterizzata da lastroni di roccia levigata che affiorano dove l’acqua lacustre diventa cristallina.

Spiaggia del Casinò (Gardone Riviera)

La Spiaggia del Casinò si trova a 500 metri dal centro di Gardone Riviera. Anche questa spiaggia, libera e accessibile a chiunque, è ricca di comfort: lettini, ombrelloni, sdraio, bar e un’area riservata ai giochi per i bambini.

Lido Azzurro (Toscolano Maderno)

Una bellissima e lunga lingua di sabbia, che non ha nulla da invidiare al mare (e che è difficile trovare sul lago di Garda, dove le spiagge sono prevalentemente di ghiaia o roccia). É una spiaggia a pagamento, inserita in un contesto verdeggiante grazie al parco che c’è alle sue spalle.