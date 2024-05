video suggerito

Bambino di 2 anni cade in piscina e rischia di annegare: ricoverato in ospedale, è grave Un bimbo di 2 anni è caduto in piscina a Gardone Riviera (Brescia) e ha rischiato di annegare. Trasportato all'ospedale, è ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un bambino di 2 anni ha rischiato di annegare dopo essere caduto nella piscina di una struttura ricettiva di Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda, lo scorso lunedì 20 maggio. A tirarlo fuori dall'acqua sono state alcune persone presenti, tra cui la sua famiglia, che si sono accorte di quanto stava accadendo. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 che con l'elisoccorso hanno trasportato il piccolo al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia. Il bambino è ancora ricoverato e le sue condizioni sarebbero gravi.

Stando a quanto riportato dall'edizione bresciana del Corriere della Sera, l'incidente sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 20 maggio. Il bambino di appena 2 anni stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme alla sua famiglia in una struttura di Gardone Riviera. Ad un certo punto, con una dinamica che dovrà essere chiarita in seguito, il piccolo è caduto in piscina, probabilmente scivolando.

Le altre persone presenti a bordo vasca si sono accorte, non si sa ancora dopo quanto tempo, di quanto stava accadendo e hanno provveduto a tirare fuori dall'acqua il bambino. Altri, intanto, hanno allertato i soccorsi che in poco tempo hanno raggiunto la struttura ricettiva. I sanitari, inviati dalla Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, hanno prestato le prime cure al piccolo e si sono occupati del suo trasferimento in ospedale.

Il bambino è stato caricato sull'elisoccorso e trasportato al Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero gravi ed è ancora ricoverato. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Salò, intanto, sono arrivati alla piscina di Gardone Riviera e a loro spetta il compito di ricostruire quanto accaduto.