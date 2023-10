Quali sono i supermercati di Bergamo che aderiscono al carrello tricolore per il trimestre anti-inflazione È partito il “Trimestre anti-inflazione”, l’iniziativa che fino al 31 dicembre 2023 promuoverà nei negozi una selezione di beni di prima necessità a prezzi calmierati, contraddistinti dal bollino con il “carrello tricolore”. L’elenco completo dei supermercati e delle farmacie aderenti a Bergamo e provincia.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

A Bergamo e provincia sono 303 i punti vendita che partecipano al "Trimestre anti-inflazione", un'iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per contenere i prezzi dei prodotti di consumo e tutelare il potere d'acquisto delle famiglie.

I prodotti coinvolti nell'iniziativa, che durerà dall'1 ottobre al 31 dicembre 2023, saranno contraddistinti da un bollino tricolore. L'offerta comprenderà una selezione di beni di prima necessità, alimentari e non alimentari, a prezzi calmierati che consentiranno ai clienti di avere sconti sulla spesa. Tra le catene di supermercati aderenti ci sono le principali insegne della grande distribuzione, come Bennet, Conad, Coop, Esselunga e Il Gigante, oltre a diverse farmacie presenti sul territorio.

Il bollino tricolore del "Trimestre anti–inflazione"

L'elenco dei supermercati di Bergamo che aderiscono al patto anti-inflazione

Sono 303 i negozi che hanno aderito al patto anti-inflazione a Bergamo e provincia, in rappresentanza delle 32 associazioni della distribuzione, dell'industria e del largo consumo che hanno firmato l'intesa con il governo.

Tra i supermercati aderenti ci sono i punti vendita di Bennet, Conad, Coop, Esselunga e Il Gigante. L'elenco completo è in continuo aggiornamento: per tutta la durata dell'iniziativa è possibile l'aggiunta di nuove insegne.

Quali sono i prodotti del carrello tricolore in sconto fino al 31 dicembre 2023

I prodotti interessati dall'iniziativa che beneficeranno dei prezzi calmierati sono i beni prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi i prodotti per l’infanzia e la cura della persona. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha concesso "totale libertà" agli esercenti nel scegliere i prodotti che saranno oggetto della promozione anti-inflazione. Per questo non esiste un elenco ufficiale dei beni interessati dall'iniziativa. In ogni singolo negozio i prodotti coinvolti saranno contraddistinti dal logo con il carrello tricolore.