video suggerito

Quali sono i migliori ristoranti di sushi a Milano secondo Gambero Rosso premiati con le Tre Bacchette 2025 Secondo la casa editrice specializzata in gastronomia più famosa d’Italia, la città di Milano si conferma la culla della cultura culinaria giapponese con 8 locali premiati con le Tre Bacchette. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Milano è da sempre la capitale della cucina giapponese in Italia, una delle prime ad aver accolto i ristoranti nipponici e il sushi. Gambero Rosso, come ogni anno, ha pubblicato la guida ai migliori ristoranti di sushi della penisola e Milano è la città con più locali premiati con le Tre Bacchette (il massimo riconoscimento). In tutto sono 8 sui 32 premiati in Italia e tra questi anche lo storico Poporoya, aperto nel 1989, dallo chef Hirazawa Minoru, detto Shiro. Non solo, quest'anno la casa editrice specializzata in enogastronomia più famosa d'Italia ha conferito un premio speciale denominato "I Maestri del Sushi" a 8 grandi nomi: 6 di questi rinomati chef hanno il ristorante a Milano.

I migliori ristoranti di sushi a Milano per Gambero Rosso

I migliori ristoranti di sushi a Milano, premiati con le Tre Bacchette, sono:

Ichikawa , in Porta Romana

, in Porta Romana Iyo Omakase , in zona Piazza Gae Aulenti

, in zona Piazza Gae Aulenti Nobu Milano , vicino alla fermata della metro gialla Montenapoleone

, vicino alla fermata della metro gialla Montenapoleone Nobuya , vicino al Castello Sforzesco

, vicino al Castello Sforzesco Osaka , di fianco a Parco Sempione

, di fianco a Parco Sempione Shiro Poporoya , in una laterale di Viale Abruzzi

, in una laterale di Viale Abruzzi Wicky's Innovative Japanese Cuisine , in zona Missori

, in zona Missori Yoshinobu, a due passi da Piazza della Repubblica

I ristoranti milanesi premiati con "I Maestri del Sushi"

Quest'anno, Gambero Rosso ha premiato con un titolo anche i grandi chef del cucina giapponese. Il riconoscimento "I Maestri del sushi", è stato dato a 8 nomi e 6 di questi hanno il ristorante a Milano. Sono:

Leggi anche Accerchiano persone al bancomat e rubano i contanti appena ritirati: il video dei 27 colpi

Haruo Ichikawa di Ichikawa

di Ichikawa Masashi Suzuki di Iyo Omakase

di Iyo Omakase Hirazawa Minoru di Poporoya

di Poporoya Ikeda Osamu di Shiro Poporoya

di Shiro Poporoya Wicky Priyan di Wicky’s Innovative Japanese Cuisine

di Wicky’s Innovative Japanese Cuisine Yoshinobu Kurio di Yoshinobu

Gli altri due premi che si aggiudica Milano

Ma non è finita qui, Gambero Rosso prevede altri riconoscimenti speciali. In tutto sono 4 e sono "La novità dell'anno", "Valorizzazione del sake", "Miglior servizio sala" e "Miglior proposta di bere miscelato". La città di Milano vince due di questi premi:

Azabu10 vince " La novità dell'anno ", si trova in zona Bicocca ed è stato aperto nella primavera del 2023 dal neanche 30enne Gianluca Arcieri

vince " ", si trova in zona Bicocca ed è stato aperto nella primavera del 2023 dal neanche 30enne Gianluca Arcieri Sakeya vince il premio "Valorizzazione del sake", e viene definito come uno dei templi italiani della tipica bevanda giapponese con più di 150 etichette.