Quali sono gli ospedali milanesi nella classifica dei migliori del mondo nel 2024 La classifica annuale stilata da Newsweek, la rivista generalista del Washington Post, ha sottolineato come molti ospedali milanesi siano tra i migliori a livello mondiale.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

La classifica annuale stilata da Newsweek, la rivista generalista statunitense il cui editore è il Washington Post, ha messo in risalto come gli ospedali italiani siano tra i migliori al mondo. I campi specialistici presi in considerazione sono 12: cardiologia, cardiochirurgia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, neurochirurgia, pediatria, pneumologia, ostetricia e ginecologia, oncologia, ortopedia e urologia. Tra le eccellenze il Policlinico Gemelli di Roma, il San Raffaele di Milano, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e l'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano.

Le eccellenze italiane

Il Policlinico Gemelli di Roma si posiziona al quarto posto a livello mondiale per Ginecologia e Ostetricia, all' ottavo posto per Gastroenterologia e al 49esimo posto per Pneumologia. L'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano si colloca al nono posto a livello mondiale, al decimo posto l'Istituto nazionale tumori di Milano. L'istituto Rizzoli di Bologna è al 9 posto posto per l'Ortopedia così come l'Ospedale Galeazzi – Sant'Ambrogio di Milano che si colloca al 43esimo posto a livello mondiale. La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta è al quindicesimo posto nel campo della Neurologia. Per la Cardiologia il primo classificato tra gli ospedali italiani è il Centro cardiologico Monzino di Milano. infine, il Besta è al 17esimo posto al mondo nella Neurochirurgia e al 57esimo posto il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano.

San Raffaele e Humanitas tra i migliori ospedali al mondo per l'uso di tecnologie avanzate

La classifica di Newsweek viene stilata seguendo tre ambiti di indagine: le valutazioni di 40 mila esperti in ambito medico, le certificazioni acquisite dagli ospedali e le valutazioni riferite dai pazienti. Un'altra nota di merito è l'ottimo posizionamento ottenuto tanto dall'istituto clinico Humanitas quanto dal San Raffaele nella classifica Best Smart Hospitals che premia gli ospedali pionieri nell'uso di tecnologie avanzate.