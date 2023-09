Puzza di uova marce e odori insopportabili: a Monza gli abitanti costretti a tenere le finestre chiuse A Monza i cittadini denunciano da agosto la diffusione di cattivi odori e puzza di uova marce. La situazione è sempre più insostenibile e sono costretti a tenere le finestre chiuse. Dopo varie segnalazioni, Arpa ha avviato un’inchiesta per comprendere le cause dei miasmi.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Da fine agosto, gli abitanti di Monza denunciano di sentire cattivi odori e di non riuscire a lasciare le finestre aperte per la puzza. Dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini e del comune, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) ha avviato un'inchiesta.

I cattivi odori da fine agosto

Le segnalazioni dei cittadini sono partite a fine agosto. La sera, dopo le 21, a finestre aperte si sentiva una puzza simile a quella delle uova marce. Al giornale MonzaToday, i monzesi avevano parlato di "un odore molto intenso e fastidioso che dura per circa un'ora e alcune volte prosegue anche la mattina presto".

L'area interessata dall'olezzo è quella di via De Chirico, via Parma, via Libertà e viale delle Industrie. In questa stessa zona tempo fa erano stati percepiti odori dolciastri al mattino e inoltre si temeva per la salute anche a causa degli odori provenienti da una locale azienda di asfalti.

Fino a pochi giorni fa però le proteste dei cittadini non avevano trovato uno sbocco costruttivo. Per far sì che Arpa avvii un'istruttoria infatti è necessario raccogliere un gran numero di segnalazioni e quanto più dettagliate possibili.

L'inchiesta di Arpa Lombardia

Dopo varie segnalazioni, il Comune ha chiesto ad Arpa Lombardia di aprire un'inchiesta. Il lavoro dei tecnici sarà quello di indagare sulle cause che producono i miasmi in tutto il territorio. Per ora nessuna ipotesi è stata avanzata sulle origini del cattivo odore.

Il Comune di Monza ha pubblicato un modulo ad hoc per la segnalazione del "disturbo olfattivo". I cittadini sono incitati a segnalare il luogo quanto più esatto in cui hanno percepito la puzza, la data, l'ora di inizio e di fine. L'intensità viene valutata con una scala di "+"; un solo simbolo "+" indica che l'odore è percepibile, un doppio ++ segnala odore forte, se il "+" è segnato tre volte, il cittadino sente un odore molto forte.

A contribuire alla diffusione del modulo è la pagina Facebook Consulta del quartiere Libertà di Monza, una pagina di partecipazione cittadina su cui è possibile ritrovare gli indirizzi utili per le segnalazioni dei miasmi.