Puzza di bruciato tra Milano e Pero: decine di segnalazioni, attivate Arpa e polizia locale Decine di persone hanno segnalato una “forte puzza di plastica bruciata” e “aria irrespirabile” tra il quartiere Cascina Merlata a Milano e alcuni comuni limitrofi, come Pero e Settimo Milanese. Ignota al momento l’origine del cattivo odore: sono state informate sia l’Arpa sia il nucleo ambientale della polizia locale.

A cura di Francesco Loiacono

Un forte odore di bruciato ha invaso nella tarda serata di ieri, domenica 26 settembre, la zona nord-ovest di Milano e alcuni comuni limitrofi. Decine i cittadini che hanno segnalato una "forte puzza di plastica bruciata" e aria irrespirabile sia in zona Cascina Merlata-Uptown, il nuovo quartiere nell'ex zona Expo, sia nei comuni di Pero e Settimo Milanese. Non è chiara l'origine del cattivo odore, anche se si tratta di un fenomeno già osservato in passato: lo scorso anno centinaia di persone residenti nella zona Cascina Merlata avevano sottoscritto una petizione per chiedere di far luce sui cattivi odori, rimasta però senza esito.

Una delle segnalazioni sui social

Le segnalazioni sono state girate alla polizia locale e all'Arpa

Segnalazioni sono arrivate anche da cittadini residenti nei comuni di Pero e Settimo Milanese. Proprio a Pero, già 4 anni fa dopo le denunce di alcuni cittadini e le indagini da parte dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) si era riusciti a risalire all'origine del cattivo odore, così come ricordato a Fanpage.it dal consigliere comunale di Milano Progressista Enrico Fedrighini, molto attivo nella risoluzione dei problemi soprattutto a livello ambientale della zona. "Conoscendo i luoghi, la data e gli orari segnalati dai cittadini, sovrapponendo la carta dei venti corrispondente a quella data/luogo/orario, possiamo iniziare a individuare la zone di origine", spiega il consigliere, che ha già girato tutte le segnalazioni all'Arpa e al nucleo ambientale della polizia locale. La speranza per i residenti è che la causa del cattivo odore venga individuata al più presto.