Pullman con 20 ragazzi prende fuoco all’improvviso, l’autista si accorge del fumo e li salva Il pullman della linea 173 ha preso fuoco all’improvviso. Al suo interno c’erano 20 ragazzi che, allarmati dall’autista, sono riusciti a scendere in tempo.

A cura di Enrico Spaccini

Stava percorrendo la strada che da Lardirago porta a Marzano (in provincia di Pavia) quando, arrivato nei pressi del Mulino della Frega, ha preso fuoco. Erano circa le 15 di oggi, venerdì 27 gennaio, e il pullman era quello della linea 173 e a bordo aveva una ventina di ragazzi di ritorno a casa dopo la scuola. Il mezzo era usato abitualmente sulla linea da una decina di anni. È ancora sconosciuta la causa dell'incendio.

Secondo le prime informazioni, l'autista si sarebbe accorto del fumo durante la corsa riuscendo ad aprire le porte del pullman per far uscire gli studenti. Al momento non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco di Pavia che hanno spento l'incendio. Il traffico al momento è stato interrotto.

Il pullman incendiato nel Cremonese

Pochi mesi fa era accaduto un incidente simile in provincia di Cremona, nella frazione Cavatigozzi. Anche in quel caso a bordo c'erano diversi studenti, ad accorgersi del fumo, però, non era stato l'autista ma una ragazza. "Stavamo viaggiando quando abbiamo sentito un forte odore di bruciato", aveva raccontato ai media locali. Poi una macchina si è affiancata al pullman per comunicare all'autista che il mezzo stava andando a fuoco.

Una volta scesi, i ragazzi hanno visto una "pozza di benzina che aveva preso fuoco". Sul posto si sono precipitati due veicolo dei vigili del fuoco che in breve tempo hanno spento le fiamme. Alla fine nessuno è rimasto ferito, visto che tutte le persone che erano a bordo del pullman sono riuscite a scendere in tempo.

Articolo in aggiornamento