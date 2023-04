Pubblicò una foto con un kalashnikov, ora è candidato con Laura Castelletti per il Comune di Brescia Torna a far parlare di sé Talat Chaudhry Doga, già consigliere di zona a Brescia e diventato famoso per aver pubblicato sui social una foto con in mano un Kalashnikov.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Talat Chaudhry Doga torna a far parlare di sé. Era salito alla ribalta della cronaca nel 2018, per aver pubblicato sui suoi profili social una foto mentre imbracciava un kalashnikov. A quel tempo era candidato (poi eletto) consigliere di zona a Brescia. Ora, noncurante delle polemiche che c'erano state cinque anni fa, tenta il salto e si candida direttamente al Comune, appoggiando Laura Castelletti del centrosinistra.

Talat Chaudhry Doga si candida a Brescia

Talat Chaudhry Doga, già consigliere di zona a Brescia, ha deciso di candidarsi al consiglio comunale. Il suo nome è infatti inserito nella lista "Morelli x Castelletti-Brescia 2030": una delle liste civiche che sostengono l'attuale vicesindaca e candidata al ruolo di prima cittadina per la coalizione di centrosinistra.

Le elezioni a Brescia a si svolgeranno il prossimo 14 e 15 maggio e vedono sfidarsi, oltre a Laura Castelletti, Alessandro Lucà per il Movimento 5 Stelle e Unione Popolare, Alessandro Maccabelli di Maddalena per Brescia e, unico di centrodestra, Fabio Rolfi.

Leggi anche Tredicenne picchiata a scuola dalle compagne: ricoverata in ospedale per lesioni gravi

La presenza di Doga in una lista a suo sostegno potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà la candidata Castelletti, già indebolita dalla presenza di due concorrenti della stessa area politica.

Chi è il candidato con il kalashnikov

Nel 2018 Doga è stato soprannominato il "candidato con il kalashnikov", in quanto quando era candidato al Consiglio di zona, aveva postato sui suoi social una foto proprio con il famoso fucile in mano. Emilio Del Bono, all'epoca candidato sindaco per il centrosinistra, gli aveva chiesto di fare un passo indietro, ma lui non accettò.

Nato in Pakistan ma ormai cittadino italiano da molto tempo, Doga ha 48 anni e in città è molto conosciuto anche in seguito a questa sua trovata, che non ha evitato di suscitare polemiche.