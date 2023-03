Rubato un alpaca da una fattoria: “Non è un animale da tenere in casa, riportatelo indietro” Un cucciolo di alpaca è stato sottratto a una fattoria a Prevalle, comune in provincia di Brescia: “Aiutateci a ritrovarlo”, scrivono i gestori della struttura.

A cura di Ilaria Quattrone

"Da solo non sopravvive": con queste parole i titolari di una fattoria a Prevalle (Brescia) hanno denunciato la scomparsa di un cucciolo di alpaca che, come scrivono nel loro post pubblicato su Instagram, potrebbe essere stato sottratto da qualcuno. Il cucciolo sarebbe sparito domenica 19 marzo tra le 11 e le 17: "Con l'aiuto di Carabinieri e vigili guarderemo i video delle telecamere. E stiamo già controllando le nostre interne. Siamo scioccati".

L'animale ha un microchip

Quella domenica lo hanno cercato per tutta la notte, ma senza alcun risultato. I gestori della fattoria hanno spiegato che va alimentato nella maniera corretta e che "stava prendendo integratori e vitamine per la crescita". E quindi questo potrebbe significare che un'alimentazione errata potrebbe creare qualche problema. Sarebbe inoltre provvisto di microchip e "abbiamo i genitori per il test del Dna". Per loro è praticamente certo: qualcuno lo ha portato via. "Gli alpaca non si allontanano mai da soli dal gruppo. È stato preso presso la nostra Fattoria in campagna a Prevalle".

L'appello per ritrovare il cucciolo di alpaca

Chiedono quindi a tutti i loro follower e non solo di poterli aiutare a ritrovarlo: "In forma anonima o com volete e a rimetterlo con la sua famiglia. Non è un animale da tenere in casa come i cani". Tantissimi i commenti che si sono susseguiti sotto al loro post. In molti hanno espresso la loro massima solidarietà.

E sotto a un commento, la fattoria ha ribadito: "Non abbiamo parole. Non abbiamo più lacrime. Non ci sembra vero. Dopo tutti i sacrifici, l'amore e l'impegno che ci mettiamo, vedere e provare questa cosa, ci ha davvero sconvolti. Non è possibile!!!".