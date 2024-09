video suggerito

Prova ad allacciarsi al contatore di un condominio a Brescia, ma viene folgorato: grave un 40enne Il 40enne stava provando ad allacciarsi al contatore delle Case del Sole di Brescia quando è stato folgorato. Con lui c'era un'altra persona, fuggita per lo spavento.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 40enne è stato investito da una scarica elettrica dell'alta tensione mentre cercava di collegarsi al contatore generale di uno stabile delle Case del Sole di via Milano, a Brescia. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, domenica 29 settembre, e ha fatto saltare la corrente a tre palazzine. L'uomo, che ha riportato ustioni su gran parte del corpo, è stato trasportato con la massima urgenza in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova attualmente ricoverato.

L'esplosione del contatore e la scarica dell'alta tensione

Erano circa le 22 del 29 settembre quando dal contatore delle Case del Sole è stato visto uscire del fumo dopo un forte scoppio. Alcuni residenti hanno raccontato di aver visto un uomo che gridava, mentre l'altra persona che era con lui scappava forse spaventato per quanto successo.

Stando a quanto ricostruito, il ferito è un 40enne di nazionalità marocchina che occupa in modo abusivo un'abitazione della zona. Probabilmente, al momento dell'incidente stava cercando di allacciarsi al contatore per prelevare energia elettrica, pur non avendone diritto. Per cause che devono ancora essere chiarite, una scossa dell'alta tensione lo ha investito.

Il residente malato che ha chiamato i soccorsi

Poco dopo sono arrivati sul posto i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso e il 40enne è stato trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano al centro Grandi Ustionati. Alcuni degli operatori sono dovuti intervenire anche per un altro residente.

L'esplosione del contatore, infatti, ha provocato un sovraccarico che ha fatto saltare la corrente alle tre palazzine di via Milano. Per questo motivo, un uomo malato e allettato che vive al quarto piano di uno degli edifici ha richiesto l'intervento dei soccorsi perché i macchinari che lo sostengono non funzionavano più. I carabinieri e la polizia si stanno ora occupando delle indagini del caso.