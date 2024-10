video suggerito

Esplosione in una casa a Seriate, uomo gravemente ustionato: trasferito d’urgenza in ospedale A Seriate (Bergamo) si è verificata un’esplosione in un appartamento: un uomo di 45 anni ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 11 ottobre, si è verificata un'esplosione a Seriate, un comune che si trova in provincia di Bergamo. Un uomo è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'episodio è avvenuto alle 16.14 e precisamente in via Comonte al civico 4 in un'abitazione privata. È stato subito lanciato l'allarme. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I pompieri hanno salvato l'uomo e lo hanno affidato alle cure dei medici.

L'uomo, un 45enne, ha riportato ustioni di secondo grado a volto e torace. Ha inoltre riportato traumi multipli alle braccia. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita o se sia necessario un intervento chirurgico. Non si segnalano altre persone ferite.

Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo si cercherà di capire se si sia trattato di un incidente o di una fuga di gas. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso.