Esplode una casa a Sesto Calende, evacuate le altre abitazioni e chiusa una scuola: cos’è successo L’esplosione è avvenuta intorno alle 6 del mattino a Sesto Calende (Varese) La fuga di gas potrebbe essersi propagata attraverso la rete fognaria. Evacuati gli edifici circostanti e una scuola elementare per garantire il ripristino della zona in totale sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Nella prima mattinata di lunedì 4 novembre, a Sesto Calende, in provincia di Varese, una fuga di gas ha causato una violenta esplosione in via Impione, causando diversi danni agli edifici adiacenti ma fortunatamente, al momento, nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il sindaco del comune che hanno fatto evacuare la zona interessata per effettuare gli interventi di ripristino.

La dinamica dell'esplosione che si è verificata intorno alle 6 del mattino

Erano da poco passate le 5.30 quando i residenti di via Impione e viale Ticino hanno avvertito un forte boato che, successivamente, hanno compreso essere stato causato da una fuga di gas che proveniva da un'abitazione che si trovava nella zona circostante. Diversi edifici sono stati danneggiati dall'esplosione, ma, al momento, non si sono registrati decessi e nessun residente è stato trasferito in ospedale.

L'intervento delle forze dell'ordine e del sindaco

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che, in maniera preventiva, hanno evacuato la zona perché il gas potrebbe essersi propagato attraverso la rete fognaria causando ulteriori incidenti. In un post sui social, la sindaca di Sesto Calende, Elisabetta Giordani, ha sottolineato come per garantire gli interventi di ripristino in totale sicurezza sia stata sospesa temporaneamente l'erogazione di energia elettrica, confermando come anche la viabilità della zona potrebbe subire modifiche, che sono segnalate dagli agenti di Polizia locale che si trovano sul posto.

Infine, il primo cittadino ha firmato l'ordinanza di chiusura della Scuola Primaria Matteotti per la sua vicinanza al luogo dell'incidente.