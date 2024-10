video suggerito

Infila il caricabatterie nella presa e viene folgorato da una scarica: portato in ospedale Un turista tedesco è stato folgorato da una scarica dopo aver infilato il caricabatterie nella presa di un'abitazione a Colonno, comune che si trova in provincia di Como.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 28 ottobre, un uomo – un turista tedesco – è stato folgorato da una scarica a Colonno, comune che si trova in provincia di Como. È stato trasferito in ospedale, ma non è in pericolo di vita. L'episodio è accaduto alle 20.30 di ieri. Il turista ha semplicemente inserito in una presa, il caricabatterie per il cellulare. È stato colpito dalla scarica e sono stati subito chiamati i soccorsi.

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Provincia di Como, sembrerebbe che la presa in cui è stato inserito il caricabatterie fosse sfilacciata. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Menaggio e un'ambulanza inviata dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Inizialmente si pensava che fosse in pericolo di vita, ma in realtà le sue condizioni erano meno gravi del previsto. Probabilmente a proteggerlo, è stato il salvavita presente nell'abitazione.

Nonostante le sue condizioni non fossero gravi, è stato comunque trasferito all'ospedale a Menaggio per poter essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo i vigili del fuoco sono rimasti nell'abitazione per mettere in sicurezza l'area. Anche perché inizialmente si parlava di una fuga di gas. Fortunatamente non è stato così. In ogni caso i proprietari dovranno sistemare e mettere a norma la presa. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso attorno alle 21.15.