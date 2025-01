Prova a investire con l’auto alcuni ragazzi e li minaccia con un fucile: 25enne denunciato

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Il fucile sequestrato al 25enne (foto da polizia locale Romano di Lombardia)

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre un uomo alla guida di un'auto avrebbe cercato per due volte di investire un gruppo di ragazzi che si trovava all'esterno di un locale a Romano di Lombardia (Bergamo). Subito dopo, avrebbe estratto un fucile e lo avrebbe usato per minacciare i giovani, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti della polizia locale hanno identificato l'automobilista e, dopo una perquisizione, sequestrato l'arma che si è rivelata essere una scacciacani. Il 25enne è stato denunciato per minaccia.

Come spiegato dagli agenti del Distretto di polizia locale della Bassa orientale, il 25enne, di origine nordafricana, guidando un'auto di grossa cilindrata avrebbe cercato per due volte di investire alcuni ragazzi che, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, si trovavano all'esterno di un locale di Romano di Lombardia, senza riuscirci. Dopo essersi fermato, l'uomo avrebbe estratto un fucile e lo avrebbe puntato nella loro direzione minacciandoli di ucciderli.

I ragazzi non avrebbero reagito alle provocazioni, ma hanno chiamato le forze dell'ordine. Così, la polizia locale ha potuto avviare subito i vari accertamenti, identificando l'automobilista. Durante la perquisizione della vettura, gli agenti hanno trovato l'arma che avrebbe puntato contro il gruppo di giovani. Si tratterebbe di un fucile scacciacani che, alla vista, sarebbe del tutto indistinguibile da una vera arma. Il 25enne è stato, dunque, denunciato per arma.

Sul caso si è espresso anche Gianfranco Gafforelli, sindaco di Romano di Lombardia. Il primo cittadino ha rivolto "plauso e apprezzamento per l'operato" agli agenti che si sono occupati delle indagini.