Protesta dei minori detenuti nel Carcere Beccaria di Milano: in 70 si chiudono in un'ala del carcere

A cura di Matilde Peretto

L'istituto penale per minori Cesare Beccaria di Milano

Protesta nel carcere minorile Beccaria di Milano. Verso le 15:30 del pomeriggio di oggi, mercoledì 29 maggio, un gruppo di circa 70 detenuti si sarebbe asserragliato in un'ala del carcere. Sembra che al momento tra i giovani e le guardia non ci siano feriti. Diversi equipaggi della polizia di Stato stanno controllando l'esterno del carcere per evitare eventuali evasioni.

Ad accendere la miccia della rivolta potrebbe essere stata una sanzione disciplinare inflitta a un ragazzo che, nelle scorse ore, avrebbe cercato di strangolare un agente penitenziario. I giovani avrebbero iniziato a minacciare le guardie di compiere azioni violente, fino allo scoppio della rivolta. Attualmente non è escluso un intervento degli agenti della mobile per riportare l'ordine all'interno del penitenziario minorile.

Non è la prima volta che succede nel carcere Cesare Beccaria di Milano, in via Calchi Taeggi. Il 22 aprile scorso 13 agenti della polizia penitenziaria era stati arrestati con l'accusa di torture e violenze nei confronti dei detenuti, mentre altri 8 erano stati sospesi. Dopo questo evento, il 6 maggio è scoppiato un incendio all'interno dell'istituto penitenziario in seguito al quale alcuni detenuti non volevo più rientrare nelle celle. Pare che il quell'occasione siano stati distrutti arredi e ci siano stati dei tentativi di evasione.