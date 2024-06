video suggerito

Due ragazzi sono evasi dal carcere minorile Beccaria a Milano: "Hanno scavalcato le recinzioni" Due detenuti sono evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano: sono due minorenni e avrebbero scavalcato le recinzioni per poi raggiungere la stazione della metropolitana.

A cura di Ilaria Quattrone

L'istituto penale per minori Cesare Beccaria di Milano

Nella giornata di oggi, venerdì 14 giugno, due detenuti, entrambi minorenni, sono evasi dall'istituto penitenziario minorile Cesare Beccaria di Milano. A denunciarlo è il sindacato Uipa Polizia Penitenziaria. I due ragazzini, due sedicenni che erano stati arrestati per rapina, sono entrambi ricercati.

Stando a quanto spiegato dal segretario generale Gennarino De Fazio, i due adolescenti sarebbero scappati verso le 15.30 di oggi pomeriggio: avrebbero scavalcato le recinzioni e sarebbero riusciti a raggiungere la stazione della metropolitana. Sia gli agenti della polizia penitenziaria che le altre forze dell'ordine si sono attivate per trovarli.

"È di tautologica evidenza che le poche e inconsistenti misure adottate per mettere in sicurezza l'istituto penale per minorenni di Milano non abbiano avuto alcun effetto tangibile. Ci chiediamo cos'altro debba accadere nelle prigioni, per adulti e minori, affinché il Governo adotti seri provvedimenti", ha affermato ancora il segretario.

Ha poi ricordato che proprio ieri, giovedì 13 giugno, il sindacato ha riferito al Direttore generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità "di una coperta troppo corta".

Il carcere minorile Beccaria di Milano, in questi mesi, è stato al centro della cronaca dopo che la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta su presunti maltrattamenti e torture ai danni proprio dei detenuti. L'inchiesta ha portato all'arresto di tredici poliziotti della penitenziaria e alla sospensione di altri otto colleghi. Nei giorni scorsi è emerso che gli inquirenti stiano indagando su almeno altri venti casi di violenze sempre ai danni di detenuti.