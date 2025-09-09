Professore di religione ha rapporti sessuali con un’alunna di 16 anni: a processo anche per pedopornografia

Il prof di religione di un liceo di Brescia è sotto processo con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con una sua alunna di 16 anni. L’uomo, avvocato penalista, sposato e con figli, è stato anche trovato in possesso di foto e video pedopornografici sul suo telefono. I pm hanno chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi.

I pm del tribunale di Brescia hanno chiesto una condanna a cinque anni e quattro mesi per un professore di religione poco più che quarantenne accusato di aver avuto rapporti sessuali con una sua alunna di 16 anni. L'uomo, sposato e con figli, sarebbe anche stato trovato in possesso di immagini e video pedopornografici conservati sul suo telefono. Il suo arresto risale a poco più di un anno fa e all'epoca dei fatti il professore insegnava in un liceo di Brescia. L'imputato ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato e la prossima udienza è stata fissata per il 13 ottobre.

Nell'ultima udienza, che si è svolta ieri, lunedì 8 settembre, il pm Alessio Bernardi ha chiesto una condanna di cinque anni e quattro mesi. Davanti alla gup Valeria Rey l'imputato, difeso dagli avvocati Giovanni Frattini e Domenico Servillo, ha dichiarato di non aver mai costretto la ragazza ad avere rapporti con lui. L'uomo ha anche negato di aver volutamente accumulato video pedopornografici dopo essersi iscritto a un canale su Telegram.

Il professore è accusato di atti sessuali con minori e detenzione di materiale pedopornografico. Oltre a insegnare religione a una decina di classi di un liceo di Brescia, era anche avvocato penalista. Le indagini erano state avviate dopo la denuncia dei genitori della 16enne, che avevano trovato sul cellulare della figlia foto, video e messaggi a sfondo sessuale ricevuti dal professore. Gli approfondimenti del pm Alessio Bernardi si erano conclusi con l'arresto dell'uomo, messo ai domiciliari dagli agenti della questura di Brescia.