Prezzi del carburante abbassati ma solo sul tabellone: la truffa nel Comasco La Guardia di Finanza ha svelato che alcuni benzinai hanno approfittato del taglio delle accise mostrando così sui cartelli stradali prezzi ribassati. Peccato che però in fase di rifornimento i prezzi erano altri.

A cura di Giorgia Venturini

Sono scattate sanzioni per i "furbetti del carburante" nel Comasco. A scoprire tutto è stata la Guardia di Finanza: i militari hanno svelato che alcuni benzinai hanno approfittato del taglio delle accise mostrando così sui cartelli stradali prezzi ribassati. Prezzi che una volta in fase di rifornimento apparivano completamente diversi. Così le Fiamme Gialle hanno fatto scattare sanzioni amministrative nei confronti dei gestori di 5 distributori di carburante di Lurate Caccivio, Fino Mornasco, Erba e Cantù, per irregolarità in materia di esposizione e pubblicazione dei prezzi.

Come funzionava la truffa

Nel dettaglio le indagini della Guardia di Finanza di Como hanno scoperto che i prezzi non in linea con i cartelli riguardavano la sezione del "servito", dove solitamente è minore l'attenzione del consumatore alla cifre che appaiono sulla colonnina. L'automobilista spesso infatti è molto più attento alla cifra sul cartello piuttosto che a quella che compare digitalmente prima di fare rifornimento. Una truffa che è andata avanti fino a quando non è stato tutto svelato: ora i gestori dei distributori rischiano multe di oltre 3mila euro. "L’attività svolta rientra nel quadro di un più ampio piano di controlli presso i distributori stradali, finalizzato a tutelare la trasparenza dei prezzi nei confronti dei consumatori e a salvaguardare la libera concorrenza del mercato ovvero tutti i commercianti che operano, in maniera corretta, sul territorio provinciale", precisano i militari. La Guardia di Finanza infine raccomanda ai consumatori di fare attenzione e di segnalare in caserma truffe sospette come questa.