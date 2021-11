Previsioni meteo per la settimana a Milano: cielo sereno e rischio nebbia durante la notte Sarà una settimana all’insegna del cielo sereno quella attesa in Lombardia. Solo qualche nuvolosità sparsa durante la sera, ma non è prevista nessuna precipitazione. Le temperature non dovrebbero registrare particolari sbalzi rispetto a quelle attuali. Attenzione durante la notte in pianura dove è prevista la nebbia. Queste le previsioni meteo per la prossima settimana a Milano.

A cura di Redazione Meteo

Cielo in prevalenza sereno con un debole annuvolamento in serata. Queste le previsioni meteo per la settimana a Milano. Da lunedì 8 a domenica 14 novembre i milanesi, secondo gli esperti di Arpa Lombardia, potranno non aprire l'ombrello. Resta alto però in alcune ore della giornata il rischio nebbia soprattutto in pianura Padana.

Il tempo a Milano: sole e cielo sereno lunedì e martedì

La settimana inizia con un cielo sereno e nuvolosità variabile: le nuvole saranno a tratti più compatti in Pianura, sugli Appennini e Prealpi bresciane. Le nubi si faranno via via più intense con l'avvicinarsi di Alpi e Prealpi. Oggi lunedì 8 novembre solo attese deboli piogge solo sui rilievi bresciani mentre saranno completamente assenti nel resto della regione. Per tutta la giornata le temperature saranno in moderato rialzo, o almeno le minime che non scenderanno sotto i 7 gradi, mentre restano stazionarie le massime che non supereranno i 12 gradi. Venti debili sia in pianura che sui rilievi. La notte tra lunedì e martedì invece sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare con la formazione di possibili nebbie in pianura. La giornata sarà però all'insegna del sole con minime in moderato calo e massime in leggero aumento. Le precipitazioni saranno completamente assenti.

Il tempo a Milano da metà della settimana

Non dovrebbe cambiare di molto il meteo nelle seconda metà della settimana: mercoledì e giovedì è atteso cielo sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti per nubi basse tra il pomeriggio di martedì e la notte di mercoledì. Anche le temperature saranno senza notevoli variazioni con minime in calo mercoledì e massime in aumento giovedì. Venti deboli di direzione variabile. Non sono previste piogge.