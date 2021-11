Previsioni meteo oggi 24 novembre a Milano: cielo sereno ma probabile neve in arrivo domenica Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 24 novembre, parlano di un cielo ancora sereno senza pioggia, da giovedì però tornano le nubi e le piogge dopo un po’ di tregua.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 24 novembre, parlano di un cielo sereno, o al massimo poco nuvoloso ma sostanzialmente senza precipitazioni. Prosegue quindi il bel tempo su Milano, dopo i primi giorni di pioggia dell'inizio della settimana, anche se le temperature sono in calo. Vediamo dunque le previsioni per questo mercoledì di novembre nel capoluogo lombardo.

Meteo oggi 24 novembre 2021 a Milano

Precipitazioni assenti e cielo sereno caratterizzeranno la giornata di oggi, mercoledì 24 novembre, a Milano. Continua quindi il bel tempo sulla Pianura Padana, che darà una temporanea tregua ai milanesi in questo fine autunno. Le temperature minime saranno intorno ai quattro gradi, e quelle massime invece intorno ai dodici gradi.

Previsioni meteo per domani 25 novembre a Milano

Cambia il tempo, e in peggio purtroppo, giovedì 25 novembre. Il cielo tornerà ad essere nuvoloso, rendendo le belle giornate degli ultimi giorni un lontano ricordo. Torna quindi anche la pioggia con precipitazioni diffuse per tutto l'arco della giornata. Le temperature minime intorno arriveranno a toccare i quattro gradi, mentre quelle massime i sei gradi.

Previsioni meteo Milano: da domenica è possibile che arrivi la prima neve

Sono in arrivo però nel fine settimana dei venti gelidi che trasporteranno una grande quantità di nuvole che entrando dalla porta della Bora potrebbero portare la neve fino anche nelle regioni del Nord Italia. La distanza temporale però è ancora rilevante, quindi, sottolineano gli esperti, devono essere seguiti gli aggiornamenti dei centri di calcolo giornalmente. Se si dovessero confermare le previsioni si entrerebbe ufficialmente in un clima già invernale.