Previsioni meteo oggi 30 novembre a Milano: cielo sereno e freddo, calano ancora le temperature Le previsioni meteo per oggi, martedì 30 novembre, prevedono un cielo sereno con temperature ancora in diminuzione. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata all'insegna del bel tempo quella prevista per oggi 30 novembre. Il cielo in pianura sarà poco nuvoloso mentre sulle alpi sono attesi possibili nevischi. Tra mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre è attesa invece una modesta perturbazione dal Nord Atlantico con piogge in pianura e nuova neve sulle Alpi. Temperature in lieve aumento mercoledì, ritorna il calo delle temperature verso il fine settimana. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Meteo oggi 30 novembre 2021 a Milano

Per tutta la giornata di oggi 30 novembre il cielo sarà sereno e poco nuvoloso, è previsto al massimo in pianura un leggero passaggio di velature. Sulle Alpi si possono verificare temporanei annuvolamenti più consistenti sui settori confinali. Le precipitazioni saranno assenti: temporaneo nevischio o neve debole potranno essere i protagonisti sui settori confinali dell'Alta Valtellina. Calano ancora le temperature, o almeno per quanto riguardano le massime. I valori minimi in pianura saranno registrati tra i meno 3 e un grado, le massime tra 6 e 9 gradi. Lo zero termico è fissato a mille metri con rialzo entro sera sin verso i 2000 metri. E ancora: i venti in pianura saranno deboli o moderati occidentali (specie settori orientali), in montagna moderati o forti da Nord.

Previsioni meteo per domani primo dicembre a Milano

Per il primo giorno di dicembre è attesa la neve in alta quota verso le ore serali. In prevalenza nel restante della Lombardia il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso al mattino: dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità fino ad un intensificarsi delle nuvole. Le precipitazioni saranno possibili in serata sulle Alpi, con neve oltre i 1000 metri. Minime e massime però saranno in aumento: i valori minimi in pianura si fermeranno attorno a zero gradi e le massime intorno a 10 gradi. Lo zero termico sarà in calo durante il giorno, si fermerà a circa 1200 metri. Non solo rischio di pioggia: ci sarà la possibilità di locali foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino sulla Pianura.