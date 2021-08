Previsioni meteo Milano per la settimana dal 23 al 29 agosto: cielo sereno, con qualche nuvola Cielo tendenzialmente sereno, poche nuvole e temperature massime mai superiori ai 30 gradi. Queste le previsioni meteo a Milano per la settimana dal 23 al 29 agosto 2021. In arrivo giornate gradevoli: non sono escluse precipitazioni, in ogni caso deboli, ma la tendenza è quella di una settimana all’insegna del bel tempo.

A cura di Redazione Meteo

Inizia l'ultima settimana "piena" di agosto, e chi è tornato (o è rimasto) a Milano vorrà sapere se i giorni che gli si prospettano saranno all'insegna del bel tempo oppure no. La risposta è: sì. In generale, i giorni che vanno da lunedì 23 a domenica 29 agosto 2021 nel capoluogo lombardo saranno caratterizzati da cielo sereno, o al massimo poco nuvoloso. Non possono escludersi però precipitazioni sparse, che secondo il servizio meteo dell'Arpa saranno però poco probabili in pianura e comunque di lieve intensità: non sono previsti, almeno per il momento, temporali.

Che tempo farà questa settimana a Milano

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo da lunedì 23 a domenica 29 agosto 2021 a Milano. Lunedì e martedì il cielo sarà leggermente nuvoloso, con possibilità di qualche debole pioggia nella giornata del 23 agosto. Col passare dei giorni il cielo si rasserenerà ulteriormente, con temperature massime che oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi: non farà dunque troppo caldo e per chi si trova in città si prospettano giornate piacevoli, con cielo tendenzialmente terso soprattutto nella parte centrale della settimana. Mercoledì 25 agosto è prevista ancora qualche nuvola, mentre sia giovedì 26 sia venerdì 27 agosto si prospettano giornate con cielo sereno e temperature massime attorno ai 30 gradi. Le previsioni per il prossimo fine settimana non sono ancora molto attendibili: la tendenza segnalata da Arpa meteo è però quella di un ulteriore abbassamento delle temperature su tutta la Lombardia, Milano inclusa. Nel capoluogo lombardo saranno possibili precipitazioni, sempre lievi, nella mattinata di sabato 28 agosto: cielo sereno, invece, in quella che sarà l'ultima domenica di agosto.