Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per la giornata di domenica 10 gennaio. Dal pomeriggio di domenica e per i primi giorni della prossima settimana, i meteorologi di Arpa Lombardia si attendono l'espansione di un promontorio anticiclonico sulla Penisola Iberica con correnti dai quadranti settentrionali verso l'arco alpino: cielo prevalentemente sereno, con possibili rinforzi di vento in montagna e gelate notturne in pianura.

Previsioni meteo Milano e la Lombardia per domenica 10 gennaio

Domenica 10 gennaio cielo molto nuvoloso alla notte ed al mattino su pianura meridionale e Appennino, altrove sereno o poco nuvoloso; progressiva riduzione della nuvolosità da nord nel corso della mattinata. In serata sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni assenti, salvo debole nevischio sull'Appennino alla notte e primo mattino. Temperature minime in aumento, moderato sui settori orientali; massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a -1°C, massime intorno a 5°C.

Previsioni meteo Milano e la Lombardia per lunedì 11 gennaio

Il progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche porterà nella giornata di lunedì 11 gennaio a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni assenti e temperature minime e massime in calo.

Previsioni meteo Milano e la Lombardia per lunedì 12 gennaio

Anche per martedì 12 gennaio è atteso sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio velato, sui rilievi Alpini di confine possibili maggiori addensamenti con debole nevischio. Temperature senza variazioni rilevanti. Mercoledì aumento della nuvolosità su Alpi e sulle creste prealpine, con deboli nevicate; altrove velato o sereno. Temperature in aumento.